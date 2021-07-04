Серед 12 хворих. у яких за останню добу підтвердили коронавірус, вперше нема жодного львів'янина

Станом на ранок 4 липня у Львові вперше за час пандемії не виявлено жодного хворого на коронавірус. За останню добу у лабораторіях Львова проведено 346 ПЛР-тестувань і отримано 12 позитивних результатів, з них у Львові – нуль, повідомила прес-служба ЛМР.

Така втішна новина, як кажуть лікарі, аж ніяк не свідчить про те, що коронавірус відступив. І аби він не повернувся з новою силою і не викликав чергову хвилю захворювання, радять і надалі дотримуватися маскового режиму, зберігати соціальну дистанцію, часто мити руки і вакцинуватися. Вакцин на Львівщині є достатньо і майже щотижня прибувають нові партії.

За останню добу медичними бригадами Львова вакциновано 1901 львів'янина.

Зараз на стаціонарному лікуванні у лікарнях Львова з пневмоніями перебуває 44 особи, з них 39 ковідних пацієнтів, в реанімаційному відділенні – 7 хворих, на ШВЛ – 2 . За останню добу до лікарень госпіталізували 3 хворих.

За даними Львівського обласного лабораторно центру на Львівщині від коронавірусної інфекції за час пандемії одужало 133133 особи (96,8%), з них жителів Львова – 64786 осіб (96,8%).

На жаль, за цей період зафіксовано 3656 летальних випадків, по Львову – 1786.