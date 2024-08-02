Пацієнт ( у центрі) з командою медиків, які допомогли йому одужати

Кардіохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона вперше провели 27-річному мешканцю Луцька надскладну операцію на серці – «операцію Девіда». У лікарні досі ще таких операцій не проводили. Її вважають надскладним втручанням у кардіохірургії. До операції залучили директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрія Кланца, який має великий досвід проведення таких операцій.

Мешканець Луцька Богдан Цаль вперше дізнався про проблеми із серцем чотири роки тому, під час медогляду. На той час потреби в операції не було, йому призначили медикаментозне лікування та рекомендували відмовитися від улюбленого заняття – бігу. На початку цього року стан молодого чоловіка різко погіршився, повідомили у лікарні.

«Спершу виник біль у горлі. Спершу я подумав, що підхопив застуду, але жодні ліки не допомагали. А згодом додалася задишка і стало важко ходити», – каже пацієнт.

Він звернувся до лікаря і після огляду луцькі лікарі скерували чоловіка до кардіохірургів Львова. Після обстежень спеціалісти діагностували у лучанина недостатність аортального клапана, набуту ваду, яку у випадку Богдана спричинила аневризма (розширення) аорти. Недуга призвела до неповного змикання клапана, перевантаження лівого шлуночка і важкої аортальної недостатності. Врятувати пацієнта могло лише хірургічне втручання.

Після консультацій кардіохірурги вирішили провести «операцію Девіда». Це надскладне втручання, під час якого пошкоджений клапан не замінюють на штучний, а реконструюють. Таких операцій кардіохірурги Львова самостійно ще не проводили, тож запросили до операції директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру Андрія Кланца, який має великий досвід проведення таких оперативних втручань.

«Спершу ми замінили корінь аорти, де утворилася аневризма, та встановили протез аорти. А тоді взялися за реконструкцію пошкодженого клапана серця. Нам потрібно було зберегти його геометрію, правильно розмістити та вшити коронарні артерії. Технічно це втручання вважається найскладнішим в кардіохірургії. Легше поставити штучний клапан, але таким пацієнтам доводиться пожиттєво приймати кроворозріджуючі препарати. Власний клапан – це завжди краще, це активне життя. Ми хотіли, щоби хлопець зміг повернутися до життя без обмежень», – каже керівник Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.

Операція тривал сім годин і пройшла успішно. На 10-добу після надскладного втручання пацієнта виписали з лікарні. Пацієнт мріє якнайшвидше відновитися, аби повернутися до активного життя, яке він проводив до операції.