У Львові впродовж чотирьох днів прийматимуть ялинки на утилізацію

Деревину використають як сировину для обігріву

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 10:192740

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У Львові впродовж чотирьох днів прийматимуть ялинки на утилізацію
фото vsim.ua
Зібрані ялинки використають на опалення оранжереї

У понеділок, 22 січня, у Львові розпочнеться прийом ялинок на утилізацію. Пункти працюватимуть упродовж чотирьох днів, до 25 січня, із 10:00 до 13:00. Деревину використають для обігріву теплиць.

Мобільні пункти збору будуть розміщені за адресами:

вул. В.Великого, 14 а (вхід у кінотеатр «Сокіл», що у парку «Горіховий Гай»);

вул. Виговського, 34 (Залізнична районна адміністрація);

вул.Шафарика, 15 (вхід в лісопарк «Погулянка»);

просп. Чорновола, 93( на площі перед ТЦ «Арсен»);

вул. Хоткевича (вхід у парк ім. Папи Римського Івана Павла ІІ, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці).

Також використані ялинки можна кожного дня безкоштовно здати на утилізацію за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 167 а (ЛКП «Зелений Львів»). Усі зібрані ялинки будуть використані в якості вторинної сировини.

Також у вівторок, 23 січня розбиратимуть центральну ялинку міста, яка розташована на просп. Свободи перед Оперним театром.

«Завтра ми розбиратимемо центральну ялинку, яка є перед Оперним театром. Всі прикраси ми заберемо з ялинки, а саме дерево використаємо для опалення оранжереї ЛКП «Зелений Львів» на вул. Замарстинівській, 167», – зазначив директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк.

Працівники частково вже забрали подарунки, які були розташовані під деревом. Однак повністю збирати прикраси будуть у вівторок.

Нагадаємо, головну ялинку Львова відкрили 17 грудня. 50-річну зелену красуню місту подарувала мешканка Любов Поврозник. Завдяки цьому Львову вдалось зекономити близько 10 тис. грн. Цьогорічна ялинка мала зовсім іншу концепцію, адже була представлена у кращих європейських традиціях: тільки монохромні прикраси та ілюмінація.

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