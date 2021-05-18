У вівторок, 18 травня, у Львові вшанували 77-му річницю масової депортації кримських татар. На площі Ринок хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв депортації. А на флагштоку перед будівлею міської Ратуші підняли прапор кримських татар. Саме 18 травня 1944 року кримських татар жорстоко виселили із Криму. Здебільшого це були жінки, діти та літні люди. Їх радянська влада звинуватила у співпраці із німцями, в той час, коли їхні сини та чоловіки воювали в радянській армії.

Тодішні дії радянської влади вже визнали геноцидом у світі. За офіційними даними, тоді виселили майже 200 тисяч кримських татар. Та насправді ця цифра значно більша.

Сьогодні нащадки прийшли до львівської мерії, аби вшанувати пам'ять своїх предків, поспілкуватися та поділитися важкими, але такими важливими спогадами.

Фото ЛМР

«Ми, як ніхто, розуміємо ваш біль. Ми солідарні з вами. Для мене, як і для всіх нас, є обов’язком, щоби кожен кримський татарин, кожен українець вільно себе почував на нашій кримсько-українській землі», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

18 травня 1944 року радянська влада звинуватила кримський народ у зраді та співпраці з німцями. І взялася жорстоко виселяти їх із Кримського півострова. На збір речей людям давали лічені хвилини. Тож більшість пожитків конфісковували. Тоді, за неофіційними даними, радянська влада жорстоко та примусово виселила до 400 тисяч кримських татар. За декілька днів майже половина з них загинула.

«Нема родини кримських татар, яка би не зазнала депортації. У кожного своя історія, своя доля, в кожного свої розповіді, те, що передавали нам діди, баби. І це й далі передається з покоління в покоління», – розповів керівник Культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов.

Події 77-річної давності вони згадують зі сльозами на очах. Багатьом жорстокі репресії того часу переповідали рідні, яким довелося це пережити. Ці історії проймають до глибини душі.

«Мені дуже боляче це згадувати кожен раз. Тому що, наприклад, сусідка моєї бабусі змушена була викинути своїх маленьких братів, своїми руками, з потягу. Якщо уявити ці моменти, а їх складно уявити, то дуже боляче», – ділиться спогадами представниця кримськотатарського народу Сусанна Зейнідінова.

Минуло 77 років, а кримські татари й надалі зазнають репресій. Зараз виселити із Кримського півострова їх намагається Росія. Окупант влаштував гібридну депортацію.

«Окупаційна влада хоче створити такі умови, щоби кожен кримський татарин мусив виїхати за межі Криму і залишити свою Батьківщину. Потім, щоби знову писати історію без живих свідків, без тих людей, котрі би сказали, що ми є, ми тут живемо, і це неправда», – каже керівник Культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов.

До слова, зараз на окупованому півострові проживає 300 тисяч кримських татар.

Також у межах Дня пам'яті заходи з вшанування пам'яті депортованих кримських татар відбулися у музеї «Територія Терору». Зокрема відслужили молебень (дуа) в пам'ять про постраждалих унаслідок депортації. Також презентували виставку картин художника Рустема Емінова та відбувся показ відео за участі кримськотатарських активістів Амета Бекірова та Тимура Канатаєва.

Фото ЛМР

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter