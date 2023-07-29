У музеї «Територія Терору» відбувся реквієм пам’яті

Рідні та друзі загиблих у Оленівці українських військових разом із мешканцями Львова вшанували їх пам’ять та помолилися на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Як повідомила прес-служба Львівської міськради, вранці 29 липня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла УГКЦ відбулася поминальна відправа за загиблими внаслідок терористичного акту в Оленівській колонії, а згодом у музеї «Територія Терору» відбувся реквієм пам’яті.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила масове вбивство українських військовополонених «Азовсталі» в Оленівці. Внаслідок терористичної атаки загинули понад 50 українських військовослужбовців та більше 130 отримали поранення. За інформацією української розвідки, мінування місця утримання українських бійців здійснили бойовики ПВК «Вагнер» з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Україна повернула тіла військовополонених з Оленівки у жовтні 2022 року. Тіла 33 військових, загиблих в Оленівці, вже ідентифікували, ідентифікація ще 24 тіл триває.