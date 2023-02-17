Інвестор полагодить дах дитсадка і будинку дитячої творчості, що по сусідству, а також харчоблок і кілька кімнат для нових груп

У Львові за кошти інвестора капітально відремонтують дитячий садок, що на вул. Грінченка, 4А. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради в п'ятницю, 17 лютого.

За словами директора департаменту містобудування ЛМР Тараса Кубая, йдеться про коригування проекту та капітальний ремонт ДНЗ ПЗ «Будинок школярів», що на вул. Грінченка, 4А, за кошти інвестора.

Зараз у будівлі по сусідству працюють будинок дитячої та юнацької творчості Шевченківського району і дитячий садочок. Інвестор погодився полагодити дах для дитсадка і будинку дитячої творчості, а також харчоблок і кілька нових груп.

«У Львові на вулиці Грінченка є дитячий садок і будинок дитячої творчості через стіну. Фактично, це все колишнє приміщення дитячого садочка, але дуже давно використовувалося як будинок творчості. Кілька років тому місто вирішило, що половина приміщення повертається під садок, а це сім груп – майже на 200 дітей. Тож розпочали ремонт. Вдалося відкрити три групи. Відтак через війну капітальні роботи зупинили. Водночас поблизу, у цьому мікрорайоні, одна з будівельних компаній Львова запланувала будівництво. І, як внесок у розвиток соціальної інфраструктури, погодилася завершити ремонт у дитсадку на Грінченка», – зазначав раніше заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.