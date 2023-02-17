За кошти приватного інвестора у Львові відремонтують дитсадок на вул. Грінченка
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У Львові за кошти інвестора капітально відремонтують дитячий садок, що на вул. Грінченка, 4А. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради в п'ятницю, 17 лютого.
За словами директора департаменту містобудування ЛМР Тараса Кубая, йдеться про коригування проекту та капітальний ремонт ДНЗ ПЗ «Будинок школярів», що на вул. Грінченка, 4А, за кошти інвестора.
Зараз у будівлі по сусідству працюють будинок дитячої та юнацької творчості Шевченківського району і дитячий садочок. Інвестор погодився полагодити дах для дитсадка і будинку дитячої творчості, а також харчоблок і кілька нових груп.
«У Львові на вулиці Грінченка є дитячий садок і будинок дитячої творчості через стіну. Фактично, це все колишнє приміщення дитячого садочка, але дуже давно використовувалося як будинок творчості. Кілька років тому місто вирішило, що половина приміщення повертається під садок, а це сім груп – майже на 200 дітей. Тож розпочали ремонт. Вдалося відкрити три групи. Відтак через війну капітальні роботи зупинили. Водночас поблизу, у цьому мікрорайоні, одна з будівельних компаній Львова запланувала будівництво. І, як внесок у розвиток соціальної інфраструктури, погодилася завершити ремонт у дитсадку на Грінченка», – зазначав раніше заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.
Фінансуватиме оновлення дошкільного закладу ТзОВ «Автостар Девелоп». Саме цій компанії виконавчий комітет Львівської міської ради 4 листопада 2022 року погодив будівництво нового житлового комплексу на вулиці Липинського, 56. Містобудівні умови і обмеження отримало ТзОВ «Автостар Девелоп», а забудовником виступить «Інтергал-Буд». Ця компанія планує збудувати житловий комплекс у трьох чергах, висотність будинків становитиме від 6 до 17 поверхів. Окрім квартир, у комплексі передбачені апартаменти, торгово-офісні приміщення, а також дворівневий підземний паркінг. Поруч також мають облаштувати громадський простір. Під час обговорення цього питання на виконкомі вирішили запропонувати забудовнику реконструювати дитсадок на вул. Грінченка, 4А, щоб там можна було розмістити додаткові групи.