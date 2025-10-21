На вул. Трускавецькій відсутнє дорожнє покриття

У Львові цього року планують відремонтувати частину вул. Трускавецької – відрізок довжиною 280 м поблизу будинку № 40 на вул. Пулюя. Відповідний тендер вже оголосила Франківська районна адміністрація.

Як розповіли у львівській мерії, приблизна вартість ремонту становить 5,9 млн грн, з них близько 2 млн грн – це дольова участь мешканців, підприємців та забудовника цього району.

«На цьому відрізку дороги практично відсутнє тверде дорожнє покриття. Відтак на прохання мешканців, і за їхньої дольової участі, а також місцевих підприємців та забудовника плануємо відремонтувати відрізок, довжиною 280 м, а площа робіт становить 2300 м2», – повідомили у Франківській районній адміністрації.

Ділянку вул. Трускавецької відремонтують ще цього року

На ділянці дороги облаштують асфальтобетонне покриття, тротуари і додаткові дощоприймачі, а також перенесуть кабелі електромережі.

За сприятливих погодних умов ремонт дороги планують провести у листопаді цього року.