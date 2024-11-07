У Львові ознакували перший підземний гідрант на вул. Газовій

У Львові ознакують підземні пожежні гідранти для боротьби з неправильним паркуванням на них. У місцях розміщення гідрантів нанесуть жовту розмітку та встановлять обмежувальні стовпчики.

Як розповіли у четвер, 7 листопада, в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міськради, вже ознаковано перший підземний гідрант на вул. Газовій. У планах – позначити близько 20 гідрантів, що розташовані у центральній частині міста на паркувальних майданчиках. За ознакування цих ділянок відповідатимуть оператори майданчиків, а якщо гідранти розташовані поза їхніми межами, то їх ознакуванням займатимуться балансоутримувачі відповідних територій.

«На ділянках, де ці гідранти розміщені на проїзній частині, буде нанесено спеціальну розмітку та встановлено обмежувальні стовпчики, щоб унеможливити паркування автомобілів. Це забезпечить рятувальникам безперешкодний доступ до гідрантів у разі потреби. Таке рішення ухвалили на виконкомі міськради», – йдеться в повідомленні.

Начальник управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР Максим Смілевський зауважив, що паркування на підземних пожежних гідрантах не заборонено правилами дорожнього руху, проте львівська мерія ухвалила відповідне рішення, щоб забезпечити постійний доступ рятувальних служб до підземних пожежних гідрантів.

Нагадуємо, що місця, де знаходяться пожежні гідранти позначають спеціальними знаками літерами «ПГ» із зазначеними цифрами для розуміння відстані до найближчого гідранту. Ці знаки також можуть бути на фасадах будинків, що неподалік. Працівники пожежно-рятувальних служб намагалися розмальовувати гідранти червоним кольором, малювати червоні смуги на бордюрах, щоб привернути увагу водіїв до місць їх розміщення.