Львівська міська рада затвердила нові ставки туристичного збору, які діятимуть на території громади з 2026 року. Для українських туристів фактично нічого не зміниться, натомість для іноземних туристів він зросте майже вдвічі.

Чинні ставки туристичного збору у Львові були встановлені 2019 року і відтоді не змінювалися.

«За цей час відбулися суттєві зміни в економіці та у сфері туризму через те виникла потреба у приведенні ставок у відповідність до сучасних реалій», – повідомила під час виступу на сесії міської ради голова департаменту економіки Ірина Свистун.

Найбільші зміни стосуватимуться іноземних туристів – для них запровадили фіксовану ставку збору 1% від мінімальної зарплати. У грошовому вимірі це 80 грн. Раніше було від 0,2% до 0,5% (від 16-ти до 40 грн), залежно від вартості номеру.

Для внутрішнього туризму ставки майже не змінилися, суму розраховуватимуть від вартості номера:

до 750 грн — 0,3% (24 грн);

750–1200 грн — 0,4% (32 грн);

понад 1200 грн — 0,5% (40 грн).

Нові ставки туристичного збору наберуть чинності з 1 січня 2026 року. При цьому є категорії осіб, які звільнені від сплати такого збору. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, діти віком до 18 років, ветерани війни, особи, які прибули у відрядження, особи, які прибули на оздоровлення та реабілітацію за путівками.

Ринок житла у Львові стає все більш різноманітним. Окрім масштабних ЖК, з’являються камерні формати, як-от клубний будинок Harry від РІЕЛ. Невелика кількість квартир, приватний сад, тиха локація – усе це створює відчуття житла «для своїх». Такий підхід дедалі більше відповідає запитам нової міської аудиторії.

У квітні, згідно з даними департаменту економіки, до міського бюджету надійшло 10,4 млн грн від сплати цього виду податку.