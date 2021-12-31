Пасажири громадського транспорту будуть мати можливість придбати пересадкові квитки та абонементи, які діятимуть як в електротранспорті, так і в автобусах

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 31 грудня затвердив нові тарифи на проїзд у львівському громадському транспорті, які почнуть діяти із впровадженням електронного квитка. Вартість електронного разового квитка залишиться на рівні 10 грн і з таким квитком пасажири зможуть пересідати, наприклад, з трамвая на автобус, впродовж 40 хвилин. А паперовий квиток у водія буде коштувати 15 грн.

Так, виконком погодив такі тарифи для проїзд у громадському транспорті Львова:

разовий електронний квиток з можливістю пересадки впродовж 40 хвилин – 10 грн;

разова поїздка без можливості пересадки у разі придбання паперового квитка у водія – 15 грн.

штраф за безквитковий проїзд – 200 грн.

Також після введення електронного квитка у Львові почнуть діяти спеціальні абонементи на проїзд у громадському транспорті:

на 30 днів – 420 грн.

на 90 днів – 1200 грн.

на 180 днів – 2200 грн.

на 365 днів – 3650 грн.

Також почнуть діяти тарифи для студентів:

абонемент на 30 днів – 210 грн;

абонемент на 180 днів – 1100 грн.

Туристичні абонементи:

на 1 день – 35 грн.

на 2 дні – 60 грн.

на 3 дні – 80 грн.

наа 7 днів – 200 грн.

Школярі зможуть і надалі користуватись громадським транспортом безкоштовно. Інші пільговики матимуть лише 60 безкоштовних поїздок в транспорті. Однак департамент мобільності Львівської міськради ще має проаналізувати доцільність такого обмеження для пільговиків.

Нагадаємо, електронний квиток у Львові має повноцінно запрацювати весною 2022 року і саме тоді почнуть діяти нові тарифи на проїзд. Водночас з 14 січня у міському громадському транспорті зможуть валідувати свої електронні картки пільговики.