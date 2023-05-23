Загалом у Львівській громаді облаштовано 1 102 зупинки громадського транспорту

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив оновлений перелік зупинок громадського транспорту, внісши нові зупинки, які облаштували в останні кілька років під час реконструкції вулиць, а також змінивши адреси зупинок на перейменованих вулицях. Відповідне рішення виконком ухвалив на засіданні у вівторок, 23 травня.

Загалом у Львівській громаді облаштовано 1 102 зупинки громадського транспорту. До оновленого переліку внесли зупинки на вул. Бандери, Орлика, Курмановича та Шевченка.

«До прикладу, під час реконструкції вулиці Бандери нова трамвайна зупинка з’явилася навпроти корпусу №1 «Львівської політехніки». Також нові зупинки облаштували на вулицях Орлика та Курмановича, коли ремонтували ці вулиці. А на вул. Шевченка зупинки переносили. Тепер всі назви зупинок впорядковано та уніфіковано», – пояснив керівник управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Нагадаємо, назви всіх зупинок у Львівській громаді перекладені англійською мовою. Крім цього, кожна зупинка має індивідуальний номер, завдяки якому пасажири можуть відстежити час прибуття транспорту на ту чи іншу зупинку, зокрема, на сайті «Львівавтодору».