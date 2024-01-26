У п’ятницю, 26 січня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість, як українські міста відбудовують після російських ракетних ударів.

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Від початку великого вторгнення росіяни випустили по Україні більше семи з половиною тисяч ракет. Це число постійно зростає, тому що кожного тижня ворог запускає ще десятки ракет різних типів. Однак українці не опускають рук, і навіть під час війни триває відновлення тих будівель, які раніше атакували росіяни. У Львові наближаються до завершення аварійно-ремонтні роботи у чотирьох будинках на вулиці Стрийській, які найбільше постраждали від російських ракет 6 липня 2023 року. Тоді загинуло десятеро людей, ще півсотні було поранено.

Загалом той ракетний удар зачепив 17 будинків. Найбільше постраждало чотири будинки, їхні мешканці отримують з міського бюджету компенсацію на оренду житла. І ось через півроку після руйнівного ракетного удару вже помітні результати відновлення помешкань львівʼян.

У двох будинках роботи першого етапу закінчені, у двох інших завершують перекривати дах. На черзі відновлення фасадів, сходових кліток та мереж. Цей квартал входить до історичного ареалу міста, тому будинки треба відновити в їхньому первинному стані.

Один з відновлених будинків був зруйнований прямим влучанням крилатої ракети «Калібр», у ньому довелося відновлювати всі перекриття і стіни аж від першого поверху. Під час відновлення будівель на Стрийській і справді відчутна увага до важливих деталей: для збереження автентичності тут встановили дерев’яні вікна, а на даху кладуть черепицю, яку спеціально замовляли за кордоном.

Так само ретельно підбирали і цеглу в коминах. Через значні руйнування два будинки на Стрийській довелося на 70% збудувати наново. Залізобетонне перекриття з утепленням тепер слугує підсиленням старої кладки. Будівельники кажуть, що реконструкція була складною. Навіть простіше було б збудувати новий будинок. Однак впоралися за півроку. Остаточно завершити перший етап робіт мають до середини лютого.

Після завершення робіт з фасадами і мережами мешканці розпочнуть ремонти у своїх помешканнях. Міська рада Львова передбачила компенсацію на ці роботи. Також у дворі облаштують громадський простір, тож місце ворожого удару і людської трагедії крок за кроком повертається до життя.

Ще одним важливим кроком для Львова і загалом всієї України цього року може стати повернення авіасполучення зі світом. Про це все сміливіше говорять у команді президента Зеленського. Щодо відновлення роботи львівського аеропорту нещодавно поділився своїми думками і мер Львова.

Отож ми бачимо, як попри тривалу війну українці поступово відбудовують зруйновані ракетами будівлі і повертають собі елементи довоєнної реальності там, де це можливо. А після перемоги над російськими окупантами до успішної відбудови і до життя без війни обов'язково повернеться уся наша країна.