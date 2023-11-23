У четвер, 23 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Відновлення в розпалі. Найважчі роботи у будинках на Стрийській хочуть завершити до Нового року.

Щоб запобігти захопленню землі. Львівська міськрада подала позов в обласний Господарський суд і вимагає припинити право власності та державну реєстрацію на неіснуючу споруду на території геріатричного пансіонату.

Новозбудований міст запрацював. На об’їзній дорозі поблизу Рудного відкрили рух для транспорту.

Ще плюс одни. Заблокували вже четвертий пункт пропуску на польсько-українському кордоні. Польські протестувальники зупинили рух вантажівок на переході «Медика-Шегині».

Гільзи – як мистецтво. Благодійний аукціон та ярмарок влаштовують львівські волонтери.

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