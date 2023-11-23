На якому етапі відновлення зруйнованих російськими ракетами будівель у Львові
Новини Львова від ZAXID.NET за 23 листопада
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У четвер, 23 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Відновлення в розпалі. Найважчі роботи у будинках на Стрийській хочуть завершити до Нового року.
- Щоб запобігти захопленню землі. Львівська міськрада подала позов в обласний Господарський суд і вимагає припинити право власності та державну реєстрацію на неіснуючу споруду на території геріатричного пансіонату.
- Новозбудований міст запрацював. На об’їзній дорозі поблизу Рудного відкрили рух для транспорту.
- Ще плюс одни. Заблокували вже четвертий пункт пропуску на польсько-українському кордоні. Польські протестувальники зупинили рух вантажівок на переході «Медика-Шегині».
- Гільзи – як мистецтво. Благодійний аукціон та ярмарок влаштовують львівські волонтери.
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