Андрій Садовий увійшов до рейтингу лідерів України у категорії «Державне управління»

Видання «Українська правда» склала список лідерів України. До сотні найвпливовіших українців увійшов міський голова Львова Андрій Садовий.

«Цей проект відрізняється від інших рейтингів, що визначають заможність чи впливовість. Бо на перше місце ми поставили таку важливу рису людського характеру як лідерство. Наша команда щиро вважає, що люди, які змогли взяти на себе відповідальність, які робили більше, ніж навіть вони самі від себе очікували, допомагають нашій країні вистояти в найважливішій історичній битві за право бути», – пишуть організатори.

Перелік українських лідерів поділений за категоріями: «Державне управління», «Захисники», «Суспільство», «Бізнес», «Спорт» і «Культура».

Першу категорію відкриває президент України Володимир Зеленський. Туди ж увійшли політики, міністри, посли, а також представники місцевого самоврядування – мери Дніпра Борис Філатов та Львова Андрій Садовий.

Лідером серед захисників очікувано є Валерій Залужний. Групу доповнюють командувачі підрозділів ЗСУ та військовослужбовці.

У категорії «Суспільство» українських лідерів представляє митрополит Епіфаній, перша лауреатка Нобелівської премії від України Олександра Матвійчук, волонтери та журналісти.

Журі оцінювало учасників за такими критеріями:

внесок у перемогу й розбудову української державності,

вплив на суспільно-політичні процеси,

лідерство та доброчесність.

«Сьогодні ми розкажемо лише 100 таких історій, хоча насправді їх значно більше. Озирніться навколо і ви знайдете такі приклади лідерства, відважності, служіння серед своїх родичів чи друзів, знайомих чи колег. Ви й самі можете бути таким лідером. Або стати ним. Бо ця війна – також час чесних відповідей про себе, свої цінності та переконання. Час, коли потрібно брати на себе відповідальність та перемагати», – підсумовують організатори рейтингу від «Української правди».

Зі всіма учасниками рейтингу, їхніми характеристиками та складом журі можна ознайомитися тут.