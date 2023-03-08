Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для будівництва на вулиці Пасічній у Львові нового амбулаторно-поліклінічного центру. Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконкому у вівторок, 7 березня. Центр буде комерційним, матиме п’ять поверхів та підземну автостоянку. Зводитиме центр ТзОВ «Оздоровчо-реабілітаційний центр народної медицини "Сідус"».

Амбулаторно-поліклінічний центр збудують на вул. Пасічній, 39б, поруч із корпусом майбутнього реабілітаційного центру «Джерело».

«Попередньо відбулася зустріч з керівництвом реабілітаційного центру "Джерело", корпус якого розташований поруч. З ними проговорили усі важливі моменти щодо будівництва», - зазначив Антон Коломєйцев, головний архітектор Львова.

Зокрема погодили питання щодо відстані між будівлями, поверховості, заїздів, вікон на фасадах та функціонування останнього поверху.

На виконкомі міської ради затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта. Далі проектант від забудовника має зробити робочий проект, пройти експертизу проектної документації на відповідність до будівельних норм. Після цього зможе отримати дозвіл на початок будівництва в ДІАМ.

За даними бізнес-аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Оздоровчо-реабілітаційний центр народної медицини «Сідус» зареєстроване у Львові 11 липня 1994 року за адресою вул. Пасічна,39. Власниками фірми є Сергій Альбертович Чепраков і Павло Іванович Панас.