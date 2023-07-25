Існуючі будівлі реконструюють і добудують нові

У Львові збудують три сучасні меблеві цехи. Для них реконструюють ангар на вулиці Бескидській, 35. Відповідні містобудівні умови та обмеження виконком Львівської міської ради надав ТзОВ «Львівський промисловий парк».

Міськрада дала дозвіл на проведення реконструкції та розширення існуючого ангара, а також на будівництво двох нових цехів і котельні.

«Ще одне виробницво розширюється у Львові. На вул. Бескидській будуть нові цехи та збільшиться меблеве виробництво. Дякуємо підприємцям, що інвестують у розширення виробництва», – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

На ділянці площею 1,3 га створять сучасний виробничий комплекс, який спеціалізуватиметься на комплектуванні меблів, з інтегрованими адміністративними приміщеннями.

візуалізація меблевого комлексу

Відповідно до рішення виконкому, гранично допустима висотність – 11 м для двох будівель, 14 м – третьої будівлі, 5 м – четвертої.

Згідно з Youcontrol, ТзОВ «Львівський промисловий парк» зареєстрований за цією самою адресою і займається виробництвом меблів. Директором підприємства є Андрій Манджала.