За оцінками UNICEF, щонайменше 1000 дітей зазнали поранень через війну. Реальні цифри значно вищі

У Львові збирають 35 млн грн на Центр реабілітації Unbroken kids, в якому травмовані діти зможуть отримати найкраще лікування і відновлення. Він працюватиме на базі дитячої лікарні св. Миколая Першого медичного об’єднання. Із потрібної суми зібрано вже перших 5 млн. грн, повідомили у прес-службі ЛМР.

Першими до збору долучилися ТОВ «Львівський хлібопекарський комплекс» і міжнародна ІТ-компанія AVENGA, які пожертвували по 1 млн грн на обладнання для дитячої реабілітації. Ще 500 тис. грн пожертвувала чоловіча хорова капела «Дударик». Загалом із донатами небайдужих людей вже зібрано 5 млн млн грн для дитячої реабілітації.

«Нам треба зібрати 35 мільйонів гривень на сучасне обладнання для діток, які потребують нашої допомоги. Це обладнання, певні ремонти і, звісно, протезування. Дітям протези потрібно змінювати щороку. Ми почали з реабілітації для дорослих, і вже маємо високого рівня й операції, і протезування, і реабілітацію. А дитяча реабілітація значно складніша – як фізична, так і психологічна, бо має свої особливості. Тому закликаю всіх долучатися, щоб разом зробити круту дитячу реабілітацію», – закликав мер Львова Андрій Садовий.

Дитяче відділення реабілітації облаштують на базі лікарні св. Миколая, в якій лікують та оперують дітей від народження до повноліття. За останній рік тут отримали медичну допомогу понад 60 тис. дітей зі всієї України.

За оцінками UNICEF, щонайменше 1000 українських дітей зазнали поранень через війну. Реальні цифри – суттєво вищі.

Аби створити найкращі умови для реабілітації в Україні, у Львові запустили збір на найкраще у світі обладнання для українських дітей. Долучитися до збору коштів можна на платформі dobro.ua