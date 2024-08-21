Галицький районний суд Львова частково задовольнив позови звинувачених у розтраті майна екскерівників австрійського підприємства та зобов’язав виплатити їм з держбюджету 1,8 млн грн компенсації. Суди визнали позивачів невинними у пред’явлених обвинуваченнях правоохоронців.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду із позовом до Нацполіції Львівщини, Львівської обласної прокуратури та Державної казначейської служби України звернулись Валерій та Дмитро Рущаки. Вони хотіли стягнути моральну та матеріальну шкоду через незаконні дії правоохоронних органів. Рущаків у 2012 році затримали за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191, ч.2 ст.222, ч.3 ст.358, ч.2 ст.366 ККУ. Один із обвинувачених був директором австрійського ТзОВ «Рабмер-Україна», а інший його виконавчим директором. Правоохоронці обвинувачували їх, зокрема, у привласненні майна у особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем.

У грудні 2013 року Самбірський міськрайонний суд визнав Валерія та Дмитра Рущаків невинними у пред’явлених обвинуваченнях, цей вирок підтвердив апеляційний суд у червні 2014 року. Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України у грудні 2015 року скасувала вирок та призначила новий судовий розгляд. Надалі справу передали у Дрогобицький суд, який у червні 2018 року також виніс виправдувальний вирок, який у 2022 році підтвердила апеляція.

Представник Рущаків заявляв цивільний позов на відшкодування 27,8 млн грн матеріальної та 8,7 млн грн моральної компенсації для одного клієнта, та 9,9 млн грн моральної компенсації для іншого. Щодо матеріальної компенсації, то адвокат зазначив, що його клієнт працював у ООН із проектом Стратегічної програми дій басейну Дніпра щодо зменшення забруднення стійкими токсичними речовинами, і у цю суму включена недоотримана зарплата у ООН з моменту його затримання. Щомісяця він мав би отримувати 8 тис. доларів і до моменту закриття проекту у 2015 році, ця сума б становила 656 тис. доларів, що по курсу НБУ станом на квітень 2024 року становить 26 млн грн. Інші вимоги щодо матеріальної шкоди – шкода від арештованих і неповернутих коштів та майна, інфляційні втрати та інше.

Представники прокуратури, поліції та казначейської служби просили відмовити у задоволенні позовів, називаючи вимоги безпідставними та необґрунтованими. Справу розглянула суддя Ольга Кротова, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

Суддя встановила, що позивачі невірно порахували період перебування під слідством та судом – 128 місяців, хоча правильний термін 110 місяців. Враховуючи розмір мінімальної зарплати (8000 грн із квітня 2024 року), суддя встановила, що розмір мінімальної моральної шкоди має відповідати 880 тис. грн, а остаточна сума 900 тис. грн. Щодо матеріальної шкоди через недоотримані 26 млн грн зарплати у ООН, то у рішенні суду вказано, що позивач не долучив строкового договору, який був би чинним у період перебування під слідством та судом. На думку суду, долучена перепустка ООН не може бути підставою для задоволення позовних вимог, бо вона не підтверджує факт неотримання зарплати.

«Щодо поданої позивачем калькуляції заробітної плати в ООН, то вона також не підтверджує обґрунтованість позовних вимоги щодо стягнення неотриманої заробітної плати в ООН, оскільки це інформація, роздрукована з вебсайту та дозволяє здійснити оцінку системи заробітної плати для зручності персоналу UNOPS і партнерів. Більше того, у цьому документі зазначено про те, «що подана інформація не є правдивою та актуальною, ми не робимо жодних заяв чи гарантій, явних чи неявних, щодо повноти, точності чи надійності вебсайту чи інформації, що є в ньому», – вказано у рішенні суду.

Суддя Ольга Кротова частково задовольнила позови Валерія та Дмитра Рущаків, зобов’язавши стягнути з держбюджету по 900 тис. грн завданої їм моральної шкоди органами досудового розслідування та прокуратури. Також позивачі отримають 54 тис. грн на правову допомогу. Рішення ще можна оскаржити.