На вул. Барвінського, 2 місцевий мешканець незаконно встановив паркан

У Малехові місцевий мешканець біля приватного будинку збудував паркан на частині сільської дороги. Через захоплення комунальної землі Львівська міськрада звернулася в поліцію.

Як повідомили у п’ятницю, 7 червня, в пресслужбі Львівської міської ради, йдеться про частину комунальної дороги біля приватного будинку на вул. Барвінського, 2 у Малехові. Місцевий мешканець самовільно захопив дорогу і збудував там паркан. Через це ширина дороги зменшилася майже вдвічі – до близько 5 метрів.

«Ця історія розпочалася ще у 2003 році – тоді нові власники придбали у Малехові дві земельні ділянки, на яких збудували житло. Під час будівництва вони захопили частину сільської дороги та ще й кілька метрів захисної смуги. Загалом йдеться орієнтовно про 6 арів. На той час на цій частині вулиці ніхто не мешкав. А власник, пан Тарас, стверджує, що так вчинити з комунальною землею йому дозволили тодішні депутати. Але з часом цей мікрорайон почав розбудовуватися. І тепер мешканці скаржаться, бо відчувають незручності через забудовану парканом дорогу. Із передбачених 10 метрів вона зменшилася майже вдвічі. Тут важко розминутися двом автівкам, ускладнений проїзд і для великогабаритних машин, зокрема, спецтехніки», – зазначила керівниця управління адміністрування та розвитку громад ЛМР Ірина Круглова.

Вона додала, що представники міськради вже неодноразово виїжджали на місце і вимагали у власника приватного будинку поруч демонтувати самовільний паркан. 7 червня міські геодезисти зафіксували масштаби захоплення комунальної землі, після цього документи передадуть у поліцію.

Власник будинку, пан Тарас, розповів, що паркан у таких межах він збудував ще в 2007 році з погодження тодішніх депутатів сільської ради Малехова. Однак, як пояснила Ірина Круглова, цей документ не надає право власності на землю.

«Написали, щоб я відновив ширину дороги у 5 м. Я це зробив, маю відповідний акт виконаних робіт, з підписами депутатів сільської ради», – зазначив він.

Нагадаємо, що село Малехів увійшло до складу Львівської міської територіальної громади у 2020 році під час реформи децентралізації.