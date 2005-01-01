У Маріуполі поліцейські штурмували будинок, щоб врятувати п'яну жінку від самоспалення

У Маріуполі працівники поліції були змушені штурмувати будинок, щоб врятувати 36-річну жінку, яка закрилася в приміщенні і погрожувала спалити себе. Про це повідомляє місцевий сайт «MRPL.CITY».

Як розповіли у поліції, інцидент трапився в ніч на 8 січня в Кальміуському районі.

Близько 2:00 ночі поліцейські отримали виклик про погрози фізичної розправи від 32-річної жінки, яка мешкає на вулиці Сакко і Ванцетті. Прибувши на місце події, патрульні дізналися від заявниці, що в її будинку закрилася п'яна співмешканка і нікого не пускає в приміщення, погрожуючи ножем.

Фото «MRPL.CITY»

«У цей момент, 36-річна жінка, яка помітила наряд, забарикадувалася в будинку і підпалила його зсередини. Щоб урятувати агресивну жінку і загасити пожежу, поліцейські розбили вікно, але вона схопила сокиру і перешкоджала діям патрульних. Також, перебуваючи в неадекватному стані, палійка взяла трилітрову банку і жбурнула нею в правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

Згодом жінка знепритомніла від чадного газу і тоді правоохоронці виламали двері і витягли постраждалу від власних дій на свіже повітря. До приїзду бригади пожежників поліцейські загасили вогонь за допомогою автомобільного вогнегасника.

Лікарі швидкої допомоги, оглянувши палійку, заявили, що госпіталізація їй не потрібна. Патрульні також отримали незначні опіки.