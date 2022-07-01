Зруйновані будинки Маріуполя

У Маріуполі, на вулиці Київська, 53, знайдено ще одну братську могилу у якій з кінця лютого було поховано понад 100 маріупольців. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах. Ексгумація фактично зупинена», – йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, окупаційна «влада» настільки захопилась створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли.

За словами Андрющенка, тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні. У Кальміуському районі на вулиці Котляревського 8-а за два кроки від «гуманітарного штабу» знаходяться могили з квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто. Для цього вони розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт. Таким чином, росіяни вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.