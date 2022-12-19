Російсько-окупаційні війська повторюють сценарій відступу з правого берега Дніпра у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що окупанти спершу скупчувались навколо Херсона; потім повідомляли, що залишають деякі населені пункти; готувалися до вуличних боїв; розповідали, що «не все ще втрачено»; і врешті починали виносити з банків та інших закладів те, що вважали цінним.

«В принципі, все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі. Хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться», – розповіла вона.

За словами Гуменюк, зараз російські окупанти намагаються облаштувати лінії оборони в глибшому тилу та хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом, що вони щось зробили.

Як інформував ZAXID.NET, раніше ЗСУ ліквідували керівний склад 58-ї російської армії у Мелітополі та підірвали міст, який використовували окупанти.