Залишки танків росіян на Луганщині

Проект «Український свідок» опублікував відео з місця, де ЗСУ знищили понад 70 танків росіян, коли окупанти намагались переправитись через річку Сіверський Донець поблизу села Білогорівка у Луганській області.

«Як «друга армія світу» хотіла перейти річку Сіверський Донець? Для цього вона задіяла танковий полк. Але не так сталося, як гадалося: українська піхота знищила 30 одиниць техніки, решту добила артилерія», – ідеться в описі до відео.

Нагадаємо, під час спроби ворожих сил налагодити понтонну переправу і форсувати річку, артилерія 80-ї окремої десантно-штурмової бригади нанесла потужні удари по ворогу, в результаті яких були знищені понтони та зірвано 9 намагань переправи. Також росіяни втратили два батальйони піхоти з інженерами.

Як повідомили згодом, під час відступу ворог також потопив у ріці Сіверський Донець свою техніку. За попередньою інформацією, у воді опинилися 8 ворожих танків. Також із 550 осіб, яких відправили на понтонну переправу, вижили лише близько 65.