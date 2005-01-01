У Миколаєві рецидивіст зашив собі рот перед судом

Юрія Богом'яткова звинувачують у нападі на майстра спорту з пауерліфтингу

Ув'язнений миколаївського СІЗО Юрій Богом'ятков, який проходить у справі про напад на майстра спорту з пауерліфтингу Владислава Гуртовенка, зашив собі рот перед попередніми засіданнями суду. Про це у вівторок, 12 червня, повідомляє місцеве видання «Новости N».

У зв'язку з цим адвокат Богом'яткова перед засіданням суду заявила, що його проводити не можна через стан здоров'я її підзахисного: окрім зашитого рота, той, за її словами, уже тиждень як оголосив голодування.

На запитання судді до підозрюваного про те, чи зможе він взяти участь у процесі, Богом'ятков лише негативно помахав головою.

У свою чергу прокурор заявив, що засідання потрібно проводити через те, що фігурант зашив собі навмисне, щоб затягти справу, і вказав, що 24 червня закінчується термін його утримання під вартою. Думку прокурора підтримав потерпілий Владислав Гуртовенко.

Відео «Новости N»

Проте суддя прийняв рішення перенести судове засідання.

Як повідомляється, Богом'яткова звинувачують у нападі на майстра спорту з пауерліфтингу Владислава Гуртовенка і завданні йому 15 ножових поранень. Потерпілий отримав поранення попереку, сідниць, стегон, але вижив.

На Гуртовенка напали в жовтні минулого року, коли він зайшов у місцевий нічний магазин. Біля терміналу до нього пристали двоє нетверезих чоловіків, яких спортсмен відігнав. Однак з'ясувалося, що недалеко: ті напали на нього з ножем біля магазину.

Завдяки спортивній підготовці потерпілому вдалося вирватися і забігти в магазин. Там йому на допомогу прийшов персонал торгової точки.

Поліція швидко встановила нападників - ними виявилися відомі в районі хулігани. Одного з них затримали, але в той же день відпустили. Інший, відомий у місті рецидивіст Юрій Богом'ятков, утік. Богом'ятков був оголошений у розшук і затриманий.