Мінфін попередив про можливість підвищення податків. Якщо війна триватиме ще 3-4 місяці, можуть знадобитися «болісні заходи», про це в інтерв’ю в The Economist заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Наразі в Мінфіні прогнозують 44% падіння ВВП.

«У разі, якщо російська війна проти України триватиме ще 3-4 місяці, для підтримки економіки можуть знадобитися "болісні заходи", зокрема – суттєве підвищення податків та різке скорочення видатків», – зазначив Марченко, повідомляє «Економічна правда».

Він розповів, що ситуація є дуже складною. Але, за його словами, із цим можна впоратися.

Наразі Мінфін прогнозує 44% падіння ВВП України цьогоріч. Але ця оцінка є дуже приблизною, доки триває війна.

Зазначимо, що український бюджет у воєнний час потребує понад 5 млрд доларів щомісяця. Як повідомляв ZAXID.NET, країни G7 пропонують надати Україні 30 млрд євро фінансової допомоги. ЄС також готовий допомогти Україні фінансувати державні виплати під час війни. Наразі ці кошти вдається забезпечити за допомогою друку грошей Нацбанком, через купівлю військових облігацій, продаж військових ОВДП та міжнародну допомогу. Але, за словами Марченка, таке наповнення бюджету не є стійким.

Нагадаємо, що у березня президент Володимир Зеленський доручив уряду послабити податки для бізнесу. Пізніше Верховна Рада скасувала акцизи на пальне і зменшила податки. Такий пільговий податковий режим діятиме до кінця воєнного стану.