Щодоби до лікарень Львова госпіталізують понад 100 хворих, до лікарень області - понад 300

Станом на ранок середи, 31 березня, у міських лікарнях Львова на лікуванні з пневмоніями перебуває 1010 пацієнтів. З них у 952 вже підтверджено коронавірусну хворобу. За останню добу госпіталізували 100 хворих, повідомила прес-служба ЛМР.

Найбільше хворих перебуває у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги – 484 пацієнти (у 468 хворих підтверджено коронавірус); у 8-й міській клінічній лікарні – 244 пацієнти ( 220), у 1-й міській клінічній лікарні – 157 пацієнтів (147); у 4-й міській лікарні - 3 пацієнти (у них не підтверджено коронавірус); у 5-й міській клінічній лікарні – 87 пацієнтів (85); у пологовому будинку № 1 – 35 пацієнток ( 32).

У реанімаціях лікарень перебуває 65 хворих, 26 пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень.

У львівських міських лікарнях для хворих на коронавірус вже облаштували 1578 ліжок. У найближчий час кількість ковідних ліжок мають збільшити до 2000. А до травня планують обладнати додатково ще 1000.

В останні дні кількість хворих, які потребують госпіталізації, різко зростає. Уже декілька днів до ковідних лікарень області госпіталізують понад 300 хворих щодоби (до міських лікарень Львова – понад 100), уже зайнято 71% ліжок, не дивлячись на те, що за останній тиждень додали 480 ліжко-місць.

Аби призупинити швидке поширення коронавірусу, лікарі просять чітко дотримуватися простих правил – носити маски, уникати скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції і особистої гігієни.