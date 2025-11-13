Міська рада готова виділити під будівництво 5 га землі

У Дубні планують збудувати перший у Рівненській області сміттєпереробний завод, який перетворюватиме відходи на електро- та теплову енергію. Меморандум про наміри будівництва підписали 10 листопада представники канадської компанії Projex International Inc та міський голова Василь Антонюк. Про це повідомляє «Суспільне».

Згідно з попередніми розрахунками інвестора – канадської компанії Projex International Inc, завод зможе переробляти до 500 тонн відходів на добу, а орієнтовна вартість проєкту становитиме 28 млн євро. Підприємство хочуть звести на околиці міста. Міська рада готова виділити п’ять гектарів землі під будівництво і ще півтора гектара – на території старого сміттєзвалища.

Офіційна зустріч відбулася в сесійній залі міськради. На ній президент компанії Projex International Inc Фаіз Ахмад Фаізі розповів, що подібні екологічні проєкти вже реалізовані в інших країнах.

«Ми представляємо Канаду, і в нашій країні через екологічні виклики подібні проєкти стають обов’язковими. Працюємо в різних країнах – у Шрі-Ланці, Пакистані, Канаді, а тепер і в Україні», — зазначив Фаіз Фаізі.

Перед підписанням меморандуму інвестори провели підготовчу роботу – зібрали необхідні дані й зробили попередні розрахунки. Вони вважають, що місцеве сміттєзвалище, куди роками звозять відходи, становить небезпеку для довкілля. Замість лише вивозити сміття на полігон, його планують перетворювати на корисний і прибутковий ресурс.

Міський голова Василь Антонюк зазначив, що наразі йдеться лише про наміри. За умовами меморандуму, співфінансування міста становитиме 5% від вартості проєкту, а комунікації планують будувати на умовах 50% на 50% з інвестором.

Водночас частина депутатів і мешканців міста висловили невдоволення тим, що проєкт не обговорювали публічно. Люди вимагали прозорості, тож після підготовки технічної документації, проходження експертиз і отримання дозволів міська рада планує провести громадське обговорення проєкту.

За інформацією Рівненської ОВА, нині на території області немає жодного сміттєпереробного заводу – діють лише підприємства із сортування відходів.

Додамо, що компанія Projex International Inc – це канадська фірма з офісом у місті Міссіссага (Онтаріо, Канада), яка спеціалізується на розробці та реалізації міжнародних інфраструктурних проєктів у сфері енергетики, управління відходами та промислового розвитку.