Нові очисні споруди охоплять мікрорайон цукрового заводу

У Збаражі на Тернопільщині будуватимуть новий комплекс очищення стічної води. У місті вже є очисні споруди, однак вони обслуговують лише частину населення. Нові споруди будуть у житловому районі цукрового заводу.

До кінця 2025 року з Тернопільського обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділять 1 млн грн на проєктно-кошторисну документацію.

У коментарі ZAXID.NET міський голова Збаража Роман Поліктровський зазначив, що за ці гроші розроблять документацію, після чого подадуть проєкт на державну платформу DREAM.

«Ці гроші передбачені на різні підготовчі роботи – юридичні, геодезію, технічні та землевпорядні. Після того, як ми матимемо проєкт і технічну документацію, зможемо подавати будівництво очисних споруд на різні міжнародні гранти», – зазначив Роман Полікровський.

Додамо, що будівництво нових очисних споруд вже внесено в державну систему управління публічними інвестиціями DREAM.

Як зазначив міський голова, у районі цукрового заводу, де розташоване селище Заводське, очисних споруд наразі немає.

«Це великий мікрорайон. Ми розраховуємо, що побудують очисні споруди потужністю до 500 м³ скидів нечистот на добу. Це дасть можливість також підключитися до мережі і вже існуючим підприємства, і тим, які планують релокуватися на територію нашої громади», – розповів Роман Полікровський.