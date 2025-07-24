Плахотнюка у Молдові підозрюють у дестабілізації країни та крадіжці грошей з молдавських банків

У 59-річного молдавського олігарха Владіміра (Влада) Плахотнюка, якого затримали в Афінах 22 липня, знайшли паспорти семи країн, включно з Україною. Про це повідомила поліція Молдови в четвер, 24 липня.

Загалом грецькі правоохоронці вилучили у Плахотнюка 21 фальшивий документ, серед яких було 11 паспортів. Документи були оформлені на імена: Міхай Антоке, Михайло Таушанов, Аль Шахін Ферейдун Шахін Яко, Станіслав Кірсанов та інші.

«Під час особистого огляду в аеропорту, а також під час обшуку за місцем проживання, було виявлено низку документів з різними особами. Деякі з них видані однією країною, але містять різні імена, фотографії та дати народження», – повідомили в поліції.

Загалом у Плахотнюка вилучили:

шість водійських посвідчень, виданих нібито Україною, Молдовою, Болгарією, Румунією та Росією;

внутрішній паспорт України, на ім’я Михайла Таушанжи (виданий у 2019 році);

10 закордонних паспортів на різні імена (з Молдови, Румунії, України, Росії, Болгарії, Вануату та Іраку);

чотири посвідчення особи (з Вануату, Болгарії, Румунії).

Водночас у Констаніна Цуцу, якого затримали разом із Плахотнюком, вилучили: два посвідчення особи (з Болгарії та Румунії), водійське посвідчення (з Румунії), дозвіл на проживання у Болгарії та паспорт Румунії. Усі документи були оформлені, на ім’я Андріє Сілі.

Молдовське видання NewsMaker пише, що затриманого в Греції Плахотнюка повинні екстрадувати до Молдови, оскільки вона першою звернулася з такою заявою до Інтерполу. Керівник Генеральної інспекції поліції в Молдові Віорел Чернеуцяну повідомив, що Росія також вимагала видачі Плахотнюка.

«Нам повідомили, що сьогодні й Росія подала запит. Але щось нам підказує, що це просто спроба забезпечити йому там захист і свободу», – зазначив Чернеуцяну.

Він пригадав, що раніше Москва вже оголошувала в розшук іншого молдавського олігарха-втікача Ілана Шора. Нині той вільно проживає в Росії.

«Ми бачимо, що він там знайшов собі місце для відпочинку», – додав керівник поліції Молдови.

Нагадаємо, 22 липня в аеропорту Афін затримали молдавського олігарха-утікача, екслідера Демократичної партії Молдови Владіміра (Влада) Плахотнюка та колишнього молдавського депутата Константіна Цуцу.

За даними NewsMaker, Владіміра Плахотнюка у Молдові підозрюють у дестабілізації країни, а також вважають причетним до крадіжки грошей з молдавських банків на загальну суму 1 млрд доларів. Загалом поліція Молдови видала на його ім’я ордери на арешт за трьома кримінальними справами. У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка у міжнародний розшук. Плахотнюк отримав прізвисько «володар Молдови», оскільки раніше мав сильний вплив на політичне та економічне життя країни.

Водночас Константіна Цуцу в Молдові звинувачують у незаконному збагаченні. За даними слідчих, він вказав у декларації про доходи неправдиві дані, щоб приховати реальний фінансовий стан.