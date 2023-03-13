ЗРК С-400 на території парку-заповідника «Лосиний острів» на північному сході Москви

У кількох районах Москви відразу після Нового року почали активно вирубувати ліси та заповідні зони для встановлення систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє видання The Insider.

За даними видання, майданчик на дослідних полях сільгоспакадемії у Тімірязєвському районі на півночі Москви став першим у межах міста, де з'явилися чотири зенітно-ракетні системи С-400 та РЛС 92Н6Е і РЛС 96Л6Е. Усі чотири пускові установки ЗРК перебувають у робочому положенні.

Роботи на полях розпочали ще 31 грудня 2022 року. При цьому відповідної інформації не було на жодному з держпорталів, не було обов'язкового інформаційного щита, а на запити мешканці району отримували відписки. Майданчик підготували менш як за два тижні. На місці дослідних полів не було суцільного лісу, тому ґрунт просто вирівняли та залили асфальтом.

відео The Insider

Майданчик з технікою оточують два паркани. Старий був встановлений навколо дослідних полів, а новий, суцільний, поставили безпосередньо довкола військового об'єкта. По периметру розташовані чотири наглядові пункти. Дослідні поля Тімірязєвської академії оточені житловою забудовою. До найближчого будинку всього близько 200 метрів.

Ще одним майданчиком для розміщення ППО стала територія парку-заповідника «Лосиний острів» на північному сході Москви. Фото ЗРК С-400 наприкінці січня зробили мешканці будинків ЖК «Лосиний острів».

порівняльне фото The Insider

Вікна північної сторони житлового комплексу виходять на військовий об'єкт. Відстань від ППО до житлових багатоповерхівок – близько 200 метрів.

Провладні Telegram-канали назвали інформацію про розміщення ЗРК у цьому районі фейком. Вони стверджують, що С-400 розгортають тільки в Підмосков'ї, тому що на території міста подібне озброєння є небезпечним. Згідно з їхньою версією, підрозділ С-400 перебуває в «похідному положенні», характерному для пересування, а не для роботи.

карта The Insider

Однак незабаром чотири пускові установки з дев'яти були переведені у вертикальну бойову позицію. У робочому положенні перебувають і радіолокаційні станції РЛС 92Н6Е.

Установка С-400 викликала обурення екологів і місцевих жителів, адже ця ділянка належить до природної території, що особливо охороняється і вирубка лісу там можлива лише в окремих випадках. На свої запити активісти отримали від влади відписку, що «роботи проводяться для забезпечення нацбезпеки та оборони РФ».

Найбільших збитків для екології, як і найактивніші обговорення, викликало будівництво в мікрорайоні Кур'яново на південному сході Москви. Там для потреб військових в умовах найсуворішої таємності було знищено 100 га лісового масиву на лівому березі Москви-ріки.

Ліс почали активно знищувати 25 січня. Роботи йшли вдень і вночі з неймовірною швидкістю: тиждень знадобився на вирубку, ще за один тиждень спиляні дерева переробили в тирсу за допомогою подрібнювальних установок.

Представник Автодору повідомив виданню, що на місці лісу буде 10 майданчиків, які займуть 55 га. Щонайменше на одній з них розміщуватиметься ППО.

Крім того, один майданчик, ймовірно під установку системи ППО, з'явився в Ізмайлівському лісопарку Москви, а також на найбільшому у Європі сміттєзвалищі у Новій Москві.

відео The Insider

Нагадаємо, що 19 і 20 січня у російських ЗМІ та соцмережах поширили зображення, на яких видно, що на даху будівлі Міністерства оборони Росії в Москві та в інших місцях поблизу міста встановлюють системи протиповітряної оборони. В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль міг розгорнути системи протиповітряної оборони в Москві, щоб створити образи, які зображують війну як більш загрозливу для Росії, а також для просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни.