У Москві потужна пожежа охопила торговий центр

В ніч на 9 грудня, сталася масштабна пожежа в ТЦ «Мега Хімкі», який є одним із найбільших торгових центрів у Москві. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Пожежа почалася на складі магазину з будівельними матеріалами. Далі вогонь охопив усю площу ТЦ, і почалися вибухи газових балонів і банок з фарбами.

Через вибухи до гасіння пожежі не могла долучитися авіація, будівля ТЦ почала обвалюватись. Від магазину будівельних та госптоварів залишилися лише несучі конструкції. Пожежі було присвоєно четвертий із п'яти рівнів складності.

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Як мінімум, одна людина загинула внаслідок пожежі. За попередніми даними, йдеться про охоронця гіпермаркету OBI, який не встиг вибратися з пожежі. Зазначається, що під час пожежі усередині ТЦ були люди, але їх нібито евакуювали з іншого боку будівлі одразу після звуку сигналізації.

Як повідомили «Інтерфаксу» в екстрених службах, підпал розглядається серед версій пожежі в торговому центрі.