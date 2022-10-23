Літак впав у межах міста, в секторі приватної забудови

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що в Іркутську на 2-поверховий будинок впав винищувач. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними в Іркутську на двоповерховий приватний будинок впав літак категорії СУ-30.

МНС Росії повідомило, що розбився винищувач, який виконував навчальний політ. Губернатор іркутської області підтвердив, що військовий літак упав на двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, льотчики загинули.

Літак впав у межах міста, в секторі приватної забудови. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Площа пожежі після падіння літака на приватний дерев'яний двоповерховий житловий будинок становить 200 квадратів.

За даними місцевих ЗМІ, над Іркутськом проходили льотні випробування – літали два борти СУ-30 РМ. Один сів, другий продовжував літати. Екіпаж 20 хвилин не виходив на зв'язок.

Другий літак знов піднявся в повітря і наблизився до літака, який не виходив на зв'язок. Льотчики побачили, що екіпаж сидить, звісивши голови, імовірно, льотчики задихнулися.

Коли пальне закінчилося, Су-30 звалився в районі Ново-Леніно. Інформації щодо жертв наразі немає.

До слова, всього тиждень томк у місті Єйськ у Краснодарському краї винищувач-бомбардувальник Су-34 з повним боєкомплектом впав на дев’ятиповерховий житловий будинок. Це спричинило вибухи та сильну пожежу. Загинули 14 мешканців.

Момент падіння літака