У Мостиському районі з арсеналом зброї затримали священика-самозванця

У Мостиському районі на Львівщині затримали священика, в якого вилучили цілий арсенал зброї. Суд призначив йому запобіжний захід тримання під вартою.

У прес-службі прокуратури зазначили, що священнослужитель належить до Православної церкви Благочинного Львівського округу Російської істинно-православної церкви. Однак місцеве керівництво запевняє, що церква не зареєстрована в жодних документах.

«У нього вилучили 39 патронів, призначених для стрільби із короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, пістолетів Макарова та пістолетів – кулеметів відповідного калібру, 7 патронів, виготовлених шляхом саморобного переспорядження, пістолет, що є короткоствольною, нарізною вогнепальною зброєю та ручну наступальну гранату «РГД – 5» з підривником», ‒ уточнили у прес-службі прокуратури Львівщини.

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що затриманий ‒ В’ячеслав Коновалов 1972 року народження. Він є уродженцем Російської Федерації і має судимості.

Городоцька місцева прокуратура повідомила чоловіку про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами (ч.1 ст.263 КК України). Мостиський районний суд Львівської області обрав священику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У коментарі ZAXID.NET в прокуратурі уточнили, що затримання відбулося ще 15 грудня неподалік Судової Вишні. Наступного дня йому повідомили про підозру і обрали запобіжний захід тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Священик, якого затримали за зберігання зброї, живе у с. Бортятин. Староста Довгомостиської ОТГ Оксана Павлів розповіла ZAXID.NET, що цю так звану церкву священик організував у своєму приватному будинку. Однак великої парафії вона не налічувала, за винятком кількох знайомих та родичів. За її словами, церква не є офіційно зареєстрована.

Російська істинно-православна церква – це неканонічна церква. Як зазначають відкриті джерела, вона була створена у 2002 році. У сучасних умовах не веде відкритої діяльності. На території України існує 32 парафії.