«Профілактичний» прийом препаратів для розрідження крові до чи після вакцинації може зашкодити

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, імунолог Федір Лапій запевнив, що перед вакцинацією проти Covid-19 чи після неї не потрібно приймати препарати, що розріджують кров. Його заяву поширила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

«Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації», – зазначив він.

Водночас лікар наголосив, якщо людина приймала такі препарати через свою супутню патологію, їй слід продовжувати їх приймати попри вакцинацію.

А ось «профілактичний» прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити.

У разі генетичної схильності до тромбоутворення, наявності варикозу пацієнт має вести здоровий спосіб життя, насамперед йому рекомендовані помірні фізичні навантаження. Крім цього, слід регулярно робити аналіз крові, пити достатню кількість води, а також вживати у своєму щоденному раціоні більше рослинної їжі.

Раніше флеболог, судинний хірург Олексій Родіонов у коментарі виданню «Радіо Свобода» заявляв, що хворі, які мають середній чи важкий перебіг коронавірусу, здають аналіз «D-димер»: у пацієнта беруть кров, і якщо показники тромбонастороженості є високими, лікар призначає медикаменти для розрідження крові.