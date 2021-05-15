В ЄС такі документи з’являться в червні

Україна бере участь у робочих групах Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Європейського Союзу щодо запровадження Covid-сертифікатів. Українська влада буде готова запустити документ з 1 липня. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

На разі всі дані про вакцинацію вносять в електронну систему охорони здоров’я. Паралельно працює група спеціалістів з МОЗ, Нацслужби здоровʼя та Мінцифри, яка співпрацює з ВООЗ і ЄС та напрацьовує технічні моменти, що одразу після запровадження в Євросоюзі будуть введені в Україні.

«Ми не будемо білою вороною. Що буде затверджено ВООЗ – те буде і в нас, що буде в Євросоюзі – те буде і в нас», – заявив Ляшко і додав, що Україна з 1 липня готова запустити сертифікати.

Власники цих документів матимуть певні привілеї, наприклад, під час відвідування розважальних заходів і подорожей.

Він додав, що в Євросоюзі та Ізраїлі заявили, що будуть визнавати щеплення усіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ. Що стосується вакцини від Sinovac, то вона чекає на дозвіл ВООЗ.

«Ми відстежуємо це. Ми очікували, що цей дозвіл буде вже наприкінці квітня, потім - на початку травня. На початку травня з’явилося схвалення тільки щодо Sinopharm. Щодо Sinovac ще чекаємо, просто технічно ця перевірка зазвичай займає час. Але була заява в середині квітня від керівника відділу ВООЗ, що вони підтверджують ефективність цих обох китайських вакцин», – пояснив Ляшко.

Зауважимо, що вже з 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.

Як інформував ZAXID.NET, у квітні Україна та ЄС домовилися про сумісність сертифікатів про імунітет від Covid-19. Українці із сертифікатом зможуть безперешкодно подорожувати Європою.