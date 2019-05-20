У Мукачеві загинув солдат, який ймовірно підірвався на гранаті поза військовою частиною

У місті Мукачево Закарпатської області загинув військовий, який поза межами військової частини отримав травму від невідомого вибухового пристрою. Про це повідомили у прес-службі військової частини у Facebook.

«19 травня один з військовослужбовців в/ч А1556, в позаслужбовий час, перебуваючи поза межами військової частини та не дотримуючись правил безпеки, отримав травму від невідомого вибухового пристрою, що призвело до смерті військовослужбовця», - зазначили у військовій частині.

Повідомляється, що за цим фактом призначено службове розслідування. Попередньо лікарі вважають, що поранення військовий отримав від вибуху гранати.

Як повідомляє «Укрінформ», загиблому було 20 років. Він помер в кареті швидкої допомоги, хлопець не був жителем Закарпатської області.

Поліція розслідує справу як самогубство за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство), у справі призначені судово-медична та вибухотехнічна експертиза.

Наразі поліцейські встановлюють, який вибуховий пристрій спричинив трагедію. Також зазначається, що свідків події немає, трагедія сталася в позаслужбовий час та за межами військового містечка.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 18 травня вибухнула граната. Унаслідок вибуху двоє чоловіків загинули, ще одного доставили до лікарні.