У 54-річного чоловіка вилучили гранату під час поверхневого огляду

У Мукачево поліція затримала 54-річного чоловіка, який приніс у центральний парк гранату. На час слідства він перебуватиме в СІЗО. За незаконне зберігання боєприпасів йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції, в суботу, 15 червня, ввечері до правоохоронців зателефонувала місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік місцевого парку чоловік побив жінку. Приїхавши на виклик, побиту жінку на місці не виявили. Однак у парку перебував 54-річний чоловік, який був схожий за описом зі слів заявниці.

Під час поверхневої перевірки у мешканця села Бедевля Тячівського району виявили гранату. На місце викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехнічну службу ГУНП. Поліцейські вилучили гранату в чоловіка.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ. Зловмисника затримали, зараз він перебуває в СІЗО. За незаконне поводження з бойовими припасами йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські також розшукали жінку, яку нібито побив цей чоловік, однак вона цю інформацію спростувала.