Програма БЗВП для бійців Нацгвардії охоплює «всі напрямки»

Починаючи зі жовтня, термін базової загальної військової підготовки для бійців Національної гвардії України збільшився до двох місяців. Про це розповів бригадний генерал, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв’ю на YouTube-каналі «Радіо Хартія».

За словами генерала, базова військова підготовка бійців НГУ на 95% збігається з базовою військовою підготовкою у ЗСУ, хоч і триває на два тижні довше. Програма поділена на модулі та охоплює «всі напрямки»: патріотичне виховання, БпЛА, РЕБ, кіберзахист та інше.

Олександр Півненко зауважив, що в цілому багато тем викладаються на елементарному рівні, але уміння працювати з телефоном на фронті теж необхідні.

Окрім того, генерал повідомив що з 2025 року в Національній академії Національної гвардії України планують створити напрямок підготовки офіцерів з БпЛА-систем. Упродовж чотирьох років курсанти профільно вивчатимуть всі типи безпілотників.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 1 листопада навчальні центри Збройних сил України збільшили проведення базової загальновійськової підготовки до 1,5 місяця замість 30 днів. Нарощення БЗВП передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та інших додаткових ввідних курсів для бійців.