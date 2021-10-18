Водій Volkswagen Golf, 29-річни мешканець Косина, був під наркотиками

У селі Косино, що за 15 км від Мукачева, Volkswagen Golf з’їхав у кювет. В автомобільній аварії загинула 17-річна дівчина, ще одна 16-річна пасажирка авто отримала травми, вона перебуває у лікарні. За даними поліції, за кермом був 29-річний місцевий житель, він перебував у стані наркотичного сп’яніння. За скоєне водієві загрожує 10 років тюрми.

Як у понеділок, 18 жовтня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, наразі встановлено, що 29-річний житель села Косино не впорався з керуванням Volkswagen Golf та з’їхав у кювет.

«В аварії загинула 17-річна дівчина, мешканка села Пузняківці. Травми отримала ще одна 16-річна пасажирка. В автівці перебував ще один пасажир – 18-річний житель Косина. Він та водій не травмувалися, від медичної допомоги відмовилися», – йдетьсяу повідомленні поліції.

Наразі водія Volkswagen Golf затримали, він знаходиться у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, унаслідок якого загинула людина). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.