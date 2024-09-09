Росіяни випустили по Нікополю десятки артснарядів

У ніч на понеділок, 9 вересня, російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії. Внаслідок атаки у місті загинула дитина, ще троє людей отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними голови ОВА, росіяни атакували область із РСЗВ «Град» та важкої артилерії протягом вечора та ночі, а також скинули на Нікопольщині два боєприпаси з безпілотників. Внаслідок артилерійського обстрілу в Нікополі є постраждалі та одна загибла.

«Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям», – повідомив Сергій Лисак.

Крім того, поранення отримали двоє чоловіків – 74-річний та 79-річний місцеві мешканці, а також 66-річна жінка. 79-річного постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Сергій Лисак додав, що за ніч росіяни випустили по Нікополю майже десяток артснарядів. Внаслідок атаки постраждала житлова забудова міста.