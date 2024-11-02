Аварія сталася на трасі А2 поблизу Магдебурга

У суботу, 2 листопада, біля німецького Магдебурга сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 38-річний українець. Про це повідомив німецький таблоїд Bild із посиланням на поліцію.

За даними газети, аварія сталася на трасі А2 поблизу міста Магдебург зранку 2 листопада. ДТП сталося на перехресті, де працював евакуатор.

Автомобіль, який їхав дорогою, збив працівника евакуатора, який завантажував інше авто. Чоловік. якого відкинуло на узбіччя, отримав травми, несумісні з життям.

За даними поліції, загиблим виявився 38-річний українець. Водій автомобіля, який збив українця, втік з місця події.

Наразі правоохоронці з’ясовують, хто саме збив громадянина України. Триває слідство.

Нагадаємо, 30 жовтня під час затримання поліцейськими у Польщі помер 48-річний українець. Чоловік знепритомнів, коли поліцейські застосували до нього так звані методи захоплення, а згодом помер.