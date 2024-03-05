Безпілотник російського виробництва «Орлан-10»

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення двом бізнесменам за постачання комплектуючих Росії в обхід санкцій ЄС. Про це у вівторок, 5 березня, пише Deutsche Welle.

Як пише видання, Федеральна прокуратура Німеччини звинуватила у надсиланні електронних комплектуючих для дронів у Росію німецького бізнесмена російського походження із Саари. Підсудному, якого називають в документах справи Вальдемаром В., інкримінують скоєння злочинів проти світових підприємців у рамках законодавства про зовнішню торгівлю та платежі. Іншою фігуранткою справи є жінка – Наталі С, яку обвинувачують у пособництві та підбурюванні до деяких із цих злочинів.

Як йдеться в обвинувальному висновку, бізнесмен у період із січня 2020-го до березня 2023 року, порушуючи ембарго на експорт у Росію товарів подвійного призначення, здійснив постачання 54 комплектувальних російському підприємству, яке виготовляє військове обладнання.

Мова йде про безпілотники «Орлан-10», які росіяни використовують у війні проти України. Для обходу санкцій ЄС чоловік спочатку ввозив продукцію до Німеччини, а потім перевозив її на територію Росії через одну фірму в землі Баден-Вюртемберг, якою керувала Наталя С.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вальдемар В. почав перенаправляти товари до Росії через третину країн, зокрема Киргизстан і Гонконг. Загальна вартість зовнішніх компонентів, за даними слідства, склала близько 875 тис. євро.

Журналісти нагадують, бізнесмен перебуває під вартою з березня 2023 року, як і його спільниця. Однак, жінці закидають участь у 14 епізодах справ, обвинувальний вирок щодо неї винесе Вищий земельний суд Штутгарта.