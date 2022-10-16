Анналена Бербок вважає, що в української армії зараз немає проблеми з танками

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України. На її думку, про це свідчить сильний повітряний удар, з яким Україна зіткнулася 10 жовтня.

«Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити, зокрема завдяки нашим постачанням зброї», – сказала Бербок в інтерв'ю телеканалу phoenix, пише LIGA.net.

Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.

«Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в межах “кругових обмінів” [коли Німеччина надає сучасні танки країнам, які передають Україні танки радянського виробництва]. Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони», – сказала Бербок.

Як повідомляв ZAXID.NET, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня сказав, що Україна забезпечена системами протиповітряної оборони лише на 10% від потреби. Перед цим Німеччина передала Україні першу із чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM, а решту передасть до кінця року.

Україна домагається від Німеччини сучасних танків Leopard 2, однак отримує відмову. Влада Німеччини постійно заявляє, що координуватиме питання надання Україні танків із союзниками.