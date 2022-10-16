У Німеччині заявили, що системи ППО для України зараз важливіші за танки
Міністерка закордонних справ Німеччини назвала постачання Україні танків «другорядним питанням»
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що посилення протиповітряної оборони зараз має бути пріоритетом для України. На її думку, про це свідчить сильний повітряний удар, з яким Україна зіткнулася 10 жовтня.
«Цього тижня ми бачили, наскільки важлива ППО. На щастя, половину ракетних ударів по Києву вдалося перехопити, зокрема завдяки нашим постачанням зброї», – сказала Бербок в інтерв'ю телеканалу phoenix, пише LIGA.net.
Вона заявила, що подальша підтримка України засобами ППО продовжиться, а ось постачання танків, на її думку, зараз другорядне питання.
«Щодо згаданих вами танків, які гостро необхідні Україні, вони вже постачаються іншими країнами в межах “кругових обмінів” [коли Німеччина надає сучасні танки країнам, які передають Україні танки радянського виробництва]. Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони», – сказала Бербок.
Як повідомляв ZAXID.NET, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня сказав, що Україна забезпечена системами протиповітряної оборони лише на 10% від потреби. Перед цим Німеччина передала Україні першу із чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM, а решту передасть до кінця року.
Україна домагається від Німеччини сучасних танків Leopard 2, однак отримує відмову. Влада Німеччини постійно заявляє, що координуватиме питання надання Україні танків із союзниками.