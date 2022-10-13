Володимир Зеленський закликав союзників надати в рази більшу допомогу для захисту українського неба

Україна має лише 10% від своєї потреби в системах протиповітряної оборони. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в четвер, 13 жовтня.

«У нас є своя протиповітряна оборона. Її замало. Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет», – сказав президент, якого цитує LIGA.net.

Він нагадав, що Росія впродовж двох діб завдала 130 ударів крилатими ракетами, а також застосувала десятки дронів-камікадзе.

«Ми хочемо мати можливість закрити небо», – наголосив він.

Зеленський також нагадав, що Німеччина вже надала Україні першу систему ППО IRIS-T, а США підтвердили підтримку системами NASAMS.

«Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більшою. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків… І тут нема що додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сьогодні заявив, що Британія поставить Україні ракети протиповітряної оборони AMRAAM, які можна використовувати під час роботи комплексів ППО NASAMS. Також посилення української ППО напередодні пообіцяли Франція й Нідерланди. Також союзники пообіцяли Україні допомогти створити інтегровану систему ППО.