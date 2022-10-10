У столицях європейських країн відбулись мітинги з вимогою визнати Росію країною-терористом та видворити російських дипломатів із Євросоюзу.

Як повідомила ZAXID.NET львів’янка Лілія Кузік, у Лондоні на мітинг прийшли близько 500 українців, британців та білорусів. Люди з прапорами України вимагали визнати Російську федерацію країною-терористом, тримали у руках плакати з проукраїнськими написами.

Фото Лілії Кузік

«Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами, пані та панове», - такий напис був на одному із плакатів. Також мітингувальники вимагали повного ембарго на російські енергоносії.

Відразу два мітинги відбулися 10 жовтня в Берліні. Спочатку на Жандарменмаркет у центрі німецької столиці пройшла демонстрація під назвою «Останній васал Путіна в Європі» організована Freie Ungarische Botschaft. Акція була присвячена візиту Віктора Орбана до Берліна. Після цього відбулася демонстрація під назвою «Віче Берлін». Акція була присвячена сьогоднішньому масованому обстрілу України.

Мітинг у Берліні. Скріншот з відео

Мітингували українці також і у Варшаві. Там акція відбулась під посольством Росії і була найбільш чисельною, висловити свій протест прийшло більше тисячі людей. Багато присутніх тримали в руках плакати із написом «Rosja to kraj terrorystyczny» («Росія – країна-терорист»). Білоруси, які теж прийшли на мітинг, тримали в руках плакати «Білорусь – це не Лукашенко». Під час мітингу люди вимагали від Польщі розірвати дипломатичні зв’язки з Росією.

«Ми вимагаємо видалення російських дипломатів з Польщі. Ми вимагаємо, щоб польський уряд і весь Захід передали Україні стільки винищувачів і танків, скільки у нас є, забезпечивши при цьому безпеку кордону з Росією та Білоруссю. Вимагаємо підтримати Україну системами протиповітряного захисту, щоб вона змогла охороняти й міста далеко від фронту Вимагаємо від уряду нарешті подбати про біженців та біженців з України, бо цей день як ніхто інший показує, що жодна частина України не є безпечною», - йшлось у описі до події.

Teraz, przed ambasadą terrorystów w Warszawie. Tysiące obywateli żądają wydalenia ruskich morderców z Polski. Domagamy się stanowczych działań @MorawieckiM i rządu! #SlavaUkrainii pic.twitter.com/WDGdoEfjWN — Mycielski (@mycielski) October 10, 2022

Нагадаємо, сьогодні країна-терорист завдала наймасовішого удару по Україні ракетами і дронами-камікадзе. Російські військові випустили 84 ракети по цивільних об’єктах в Україні, 43 ракети збила українська ППО.