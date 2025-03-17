Фахівці екоінспекції беруть проби води після пошкодження підстанції Hamang у Берумі

Увечері неділі, 16 березня, на виведеній з експлуатації трансформаторній підстанції у Норвегії виявили масштабний витік нафти. Про це повідомила пресслужба державної енергокомпанії Statnett.

Як йдеться, на старій підстанції Hamang у місті Берум, що за 11 км від Осло, виявили сліди злому. Було пошкоджено трансформатор, що призвело до витоку кількох десятків тонн нафти.

«Схоже, що хтось прорізав огорожу, а потім послабив кришку на трансформаторі, який стоїть там, і нафта почала витікати, – розповів представник компанії Томас Феннефосс.

Трансформатор, про який йдеться, і підстанція Hamang не працюють після введення в експлуатацію нової підстанції минулої осені.

За даними Statnett, унаслідок інциденту, імовірно, витекло 50-60 тонн нафти. Більша частина нафти була зібрана резервуарами й відстійниками на місці, але частина також ввібралась в землю і потрапила до річки Сандвіксельва.

Пожежна бригада встановила бонові загородження на річці, а населені пункти Берум і Статнетт розмістили абсорбенти, щоб ввібрати нафту. Наразі поліція розслідує інцидент на підстанції.

До слова, наприкінці січня Норвегія затримала судно з російським екіпажем за підозрою в обриві латвійського кабелю зв’язку в Балтійському морі. Однак за браком доказів судно відпустили.