Затриманий Швецією балкер Vezhen

У неділю, 26 січня, шведська прокуратура видала ордер на затримання судна, підозрюваного в пошкодженні латвійського підводного кабелю зв’язку в Балтійському морі. Про пошкодження кабелю, що з’єднує Латвію зі шведським островом Готланд, вранці неділі повідомив Латвійський державний центр радіо і телебачення (LVRTC), інформує шведська газета Expressen.

Зазначається, що берегова охорона Швеції оточила судно Vezhen («Вежень»), яке стоїть на якорі біля порту Карлскруна. Попередньо, зареєстроване на Мальті судно вийшло з російського порту Усть-Луга 24 січня, а 26 січня здійснило рейс між Готландом і Латвією.

Служба державної безпеки Швеції повідомила, що на борту судна перебуває шведський урядовий персонал.

«Зараз ми проводимо низку конкретних слідчих заходів, але я не можу розповісти, в чому вони полягають, оскільки триває попереднє розслідування. У розслідуванні беруть участь кілька відомств, включаючи Оперативний департамент Національної поліції, Берегову охорону і Збройні сили Швеції», – повідомив старший прокурор Матс Люнгквіст.

Люнгквіст відмовився відповідати журналістам, чи був заарештований хтось із членів екіпажу «Вежня».

Видання зазначає, що прем’єри Швеції й Латвії обговорили інцидент щодо пошкодження кабелю, і НАТО розпочало масштабну операцію в Балтійському морі із залученням кораблів і літаків.

Шведська служба безпеки веде кримінальне провадження щодо диверсії. Поліція Латвії також почала кримінальне провадження щодо інциденту за двома статтями Кримінального кодексу — умисне пошкодження майна з тяжкими наслідками та умисне пошкодження мережі електронного звʼязку загального користування.

Нагадаємо, уранці 26 січня Латвійський державний центр радіо і телемовлення (LVRTC) повідомив про пошкодження підводного оптоволоконного кабелю в Балтійському морі. Система моніторингу центру зафіксувала перебої в передачі даних між литовським Вентспілсом та шведським Готландом. У центрі припустили, що причиною пошкодження кабелю міг бути зовнішній вплив.

Раніше, 14 січня, генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс запустить місію «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry), в межах якої відбуватиметься патрулювання найважливіших районів Балтійського моря. Причиною запуску місії стали часті обриви підводних кабелів, в яких підозрюють кораблі тіньового флоту Росії.