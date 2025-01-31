Власник Silver Dania заперечив причетність судна до пошкодження підводного кабелю

Поліція Норвегії заарештувала норвезьке судно з російським екіпажем за підозрою в пошкоджені латвійського підводного кабелю зв’язку в Балтійському морі. Це вже друге судно, яке заарештували в межах розслідування щодо пошкодження цього кабелю, повідомило агентство Reuters в п’ятницю, 31 січня.

Вантажне судно Silver Dania було заарештовано береговою охороною Норвегії на прохання латвійської влади, повідомили в поліції норвезького міста Тромсе.

«Підозрюється, що судно причетне до серйозного пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією і Швецією», – ідеться в заяві поліції.

Власник Silver Dania, судноплавна група Silver Sea, заперечив причетність судна до пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, повідомив норвезький телеканал TV2. За даними правоохоронців, затримане судно належало Норвегії, ходило під її прапором і прямувало з Санкт-Петербурга до Мурманська. Власник і екіпаж Silver Dania добровільно погодилися, щоб судно пливло до порту в супроводі берегової охорони.

Нагадаємо, 26 січня шведська поліція затримала вантажне судно Vezhen («Вежень») під мальтійським прапором за підозрою в тому, що саме воно спричинило пошкодження кабелю Латвійського державного центру радіо і телебачення (LVRTC). Повідомлялось, що затримане судно вийшло з російського порту Усть-Луга 24 січня, а 26 січня здійснило рейс неподалік місця інциденту.

Матс Люнгквіст, шведський прокурор, який веде розслідування диверсії, заявив, що саме Vezhen спричинив обрив кабелю.

«Ми розглядали судно, яке було захоплене в Норвегії, але з різних причин ми його відкинули», – цитує прокурора агентство Reuters. Він відмовився коментувати інші подробиці розслідування через конфіденційність.

Керівник болгарської компанії, яка експлуатує Vezhen, підтвердив, що судно могло зачепити якорем підводний балтійський кабель, утім заперечив будь-які зловмисні наміри.

Раніше на тлі частих обривів підводних кабелів у Балтійському морі генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс запустить місію «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry), в межах якої відбуватиметься патрулювання найважливіших районів моря.