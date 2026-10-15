На підприємстві працюють 320 робітників

Український виробник склопакетів EDL Glass запустив виробничу лінію на території індустріального парку «Енерджі груп» у Сваляві. На підприємстві працюють понад три сотні робітників.

Як повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у четвер, 15 жовтня, у запуск заводу інвестували 1,5 млрд грн. Щорічно він може випускати 300 тис. м2 склопакетів. Половина продукції експортується у країни ЄС.

«На підприємстві зараз працюють 320 працівників, з яких 200 безпосередньо на виробництві. З 2027 року на виробництві запустять додаткову третю зміну. Для залучення майбутніх працівників EDL Glass налагоджує співпрацю з місцевими закладами профтеху. Цьому сприяє міська влада, яка встановила пільгову для заводу ставку податку на землю», – написав посадовець у фейсбуці.

Скло на заводі гартують дві печі – термічна обробка підвищує механічну міцність та стійкість скла до температурних навантажень. Підприємство також розвиває напрям ламінування скла – виготовлення триплексу, в якому спеціальний полімерний прошарок утримує уламки в разі руйнування скла.

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Склозавод відкрили на території індустріального парку «Енерджі Груп», зареєстрованого у червні 2024 року. На його території вже ввели в експлуатацію понад 10 тис. м² виробничих та допоміжних площ.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «ЕДЛ Гласс» зереєстроване у Сваляві у 2023 році. Компанія зі статутним капіталом у 139,2 млн грн належить підприємцю з Дніпропетровщини Даниїлу Коваленку.