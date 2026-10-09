На повну потужність завод має вийти навесні 2027 року

На Закарпатті на території індустріального парку «Сольва-Тех» підприємство «Норд-Ест» розпочало переробку алюмінієвого брухту в злитки. Про це в п’ятницю, 9 жовтня, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

«В індустріальному парку “Сольва-Тех” пройшла тестова плавка на ливарному підприємстві “Норд-Ест”», – повідомив Кисилевський. Планова потужність підприємства – 140 тонн на місяць.

За словами Дмитра Кисилевського, у 2027 році підприємство планує збільшити потужності переробки й почати виробництво продукції для потреб харчової та автомобільної промисловості, а також енергетичного машинобудування.

Щоб запустити виробництво, підприємство інвестувало 300 тис. доларів у реконструкцію обладнання, яке не експлутували з 2012 року. На повну потужність завод «Норд-Ест» планує вийти навесні 2027 року. Частину сировини для нового підприємства становитимуть відходи розташованого неподалік виробництва вікон.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Підприємство площею 1500 м² розташоване на території індустріального парку «Сольва-Тех». Частина працівників підприємства проходить стажування на ливарних виробництвах Дніпропетровщини.

Додамо, що індустріальний парк «Сольва-Тех» створили у 2025 році на території колишнього лісокомбінату в громаді міста Свалява. Площа парку – 10 га.